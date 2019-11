Verso Juventus-Milan: Suso ci sarà, Musacchio ancora out

Stefano Pioli per Juventus-Milan recupera Jesus Suso, che sarà titolare domenica a Torino. Non dovrebbe essere convocato invece Mateo Musacchio, ancora non al 100%.

Domenica sera match molto difficile per il Milan, che a Torino affronterà la capolista Juventus. Dopo la sconfitta a San Siro contro la Lazio, non sarà semplice riuscire a strappare un risultato positivo all’Allianz Stadium.

Una buona notizia per Stefano Pioli è il recupero di Jesus Suso, che ha superato il risentimento accusato all’ileopsoas di sinistra che lo aveva messo k.o. prima della sfida contro la Lazio. Il numero 8 rossonero si è allenato in gruppo e pertanto potrà essere inserito nella lista dei convocati. Un recupero importante, visto che lo spagnolo contro la SPAL era tornato al gol e si era finalmente reso protagonista di una buona prestazione. Suso sarà nuovamente titolare a Torino.

Chi invece non dovrebbe essere presente in Juventus-Milan è Mateo Musacchio. Oggi sia La Gazzetta dello Sport che Tuttosport confermano che il difensore argentino va verso il forfait. Il problema all’adduttore della gamba destra non è stato ancora superato. In questi giorni il giocatore ha svolto un lavoro personalizzato a Milanello e difficilmente lo vedremo nell’elenco dei convocati. Come contro la Lazio, il suo posto al fianco di Alessio Romagnoli verrà preso da Leo Duarte.

Krunic: “Sconfiggere la Juventus per svoltare. Milan più determinato con Pioli”