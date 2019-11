Milan, contro la Juventus solo sconfitte allo Stadium: le statistiche

Affrontare la Juventus non è la cosa ideale per una squadra che vive un momento non facile e ha bisogno di vincere. Ma domenica sera il Milan dovrà sfidare proprio la capolista e dominatrice degli scorsi campionati di Serie A.

Il teatro del big match sarà l’Allianz Stadium, un luogo che è decisamente stregato per il club rossonero. Infatti, da quando è stato costruito sono arrivate solamente sconfitte per il Milan. Un vero e proprio tabù che i ragazzi di Stefano Pioli proveranno a sfatare domenica sera, anche se sarà tutt’altro che semplice. Servirà una grande impresa.

Verso Juventus-Milan: il trend allo Stadium si può invertire?

Nelle 8 partite disputate in questi anni nel nuovo impianto sportivo di Torino il Diavolo non è riuscito a ricavare nemmeno un punto. 8 k.o. totali, anche se le prestazioni non sono sempre state negative e non sono mancate alcune polemiche per episodi arbitrali discutibili.

La prima gara è stata disputata il 2 ottobre 2011 e la Juventus si impose per 2-0 grazie alla doppietta di Claudio Marchisio. Quella stagione vide la Vecchia Signora tornare a vincere lo Scudetto, beffando proprio il Milan. L’ultimo successo a Torino dei rossoneri risale al marzo 2011, quando però i bianconeri giocavano ancora all’Olimpico. Il gol decisivo fu realizzato da Gennaro Gattuso con un tiraccio di sinistro che trafisse Gianluigi Buffon. Al termine dell’annata ci fu l’ultima festa scudettata milanista.

Riuscire a strappare almeno un punto all’Allianz Stadium sarebbe fondamentale per la squadra di Stefano Pioli. Non solo per interrompere il filotto di risultati negativi a Torino, ma anche per riprendere un po’ di morale prima della sosta. Superata la pausa nazionali, a San Siro arriverà il Napoli e affrontarlo dopo aver ottenuto almeno un pareggio contro la Juventus sarebbe ideale. Bisognerà fare la partita perfetta e il Milan deve dare tutto per riuscire nell’impresa.

JUVENTUS-MILAN, TUTTE LE SCONFITTE ROSSONERE ALLO STADIUM DAL 2011.

2 ottobre 2011: Juventus-Milan 2-0 (doppietta di Marchisio)

21 aprile 2013: Juventus-Milan 1-0 (Vidal su rigore)

6 ottobre 2013: Juventus-Milan 3-2 (Pirlo, Giovinco, Chiellini; doppietta di Muntari)

7 febbraio 2015: Juventus-Milan 3-1 (Tevez, Bonucci, Morata; Antonelli)

21 novembre 2015: Juventus-Milan 1-0 (Dybala)

10 marzo 2017: Juventus-Milan 2-1 (Benatia, Dybala; Bacca)

31 marzo 2018: Juventus-Milan 3-1 (Dybala, Cuadrado, Khedira; Bonucci)

6 aprile 2019: Juventus-Milan 2-1 (Dybala, Kean; Piatek)

Verso Juventus-Milan: Suso ci sarà, Musacchio ancora out