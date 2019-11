Paquetà-PSG, l’agente: “Lucas ha le idee chiare”

Calciomercato Milan: l’agente di Lucas Paquetà ha commentato il momento del fantasista brasiliano e le voci che lo accostano al PSG.

Lucas Paquetà sta vivendo alti e bassi con il Milan nel corso di questo avvio di stagione, di per sé difficoltoso viste le problematiche che sta affrontando l’intera squadra. L’ex Flamengo è comunque uno dei giocatori con maggior talento della rosa.

Con Stefano Pioli il brasiliano sta cominciando a trovare la sua dimensione. Non sono mancate però le strigliate e certe giocate che al tecnico non sono affatto piaciute. Oggi ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato l’agente Eduardo Uram. Un commento sul momento di Paquetà e sulle voci di calciomercato che lo hanno visto accostato al Paris Saint-Germain.

Calciomercato Milan: l’agente di Paquetà sul futuro al PSG

Le indiscrezioni di mercato su un interesse del PSG per Paquetà sono piuttosto recenti, anche figlie di una grande stima che Leonardo ha per il talento brasiliano. L’agente di Lucas ha così risposto: “Non ho avuto contatti, Lucas vuole restare al Milan anche il prossimo e continuare a migliorare. Ora il ragazzo è contento di tutta la situazione che si è creata attorno a lui”.

Arrivati all’11.a giornata, al momento, Paquetà ha saltato due partite: contro Torino e Fiorentina per via di un problema alla coscia. Ha collezionato dunque 9 presenze, nelle quali non è mai rimasto in campo per l’intera durata del match.

Un solo assist, e nessun gol all’attivo sin qui. Così il suo agente ha commentato il momento di Paquetà in rossonero: “Sono contento che stia migliorando quotidianamente, confido molto lui e nelle sue qualità. Quella di domenica contro la Juventus sarà una partita importante per tutto il Milan”.

