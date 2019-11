I consigli per il fantacalcio di Serie A, relativi alla dodicesima giornata. Ecco la nostra TOP 11 di scommesse, più riserve, e i giocatori del Milan da schierare.

MilanLive.it vi presenta la nuova rubrica settimanale dedicata al fantacalcio di Serie A, il gioco fantasy sport sul calcio che ormai è diventato un abituè per molti appassionati.

Nuovo appuntamento settimanale, dopo gli ottimi risultati ottenuti nel corso del turno infrasettimanale che hanno riscosso un buon successo ed un numero di giocatori consigliati (per tutti i ruoli) che hanno fatto parecchio bene nonostante si trattase di nomi tutt’altro che altisonanti.

Come più volte ribadito, non si trattava (e non lo faremo nemmeno per questa giornata) di consigli “facili”, ma di vere e proprie scommesse. Di seguito le nostre proposte, prima sul Milan e poi sulla TOP 11 di scommesse per i fanta-allenatori temerari.

Consigli fantacalcio: tre proposte del Milan

Il Milan continua a perdere e non ottenere punti contro le squadre in lotta per l’Europa. È successo contro Inter e Roma, e un’altra sconfitta è arrivata contro la Lazio domenica scorsa. Ora la prossima partita sarà a Torino contro la Juventus. Non sarà facile consigliare tre rossoneri, noi ci proviamo.

RAFAEL LEAO – La disastrosa prova contro la Lazio da subentrato ha fatto scemare gli entusiasmi dei tifosi su di lui. Figli di un atteggiamento sbagliato. Serve una scossa. Domenica contro i bianconeri dovrebbe giocare titolare da centravanti. Vedremo.

RICARDO RODRIGUEZ – Non è una provocazione. Lo svizzero potrebbe ritagliarsi uno spazio nell”11 titolare nel caso Pioli decidesse di schierare il Milan con il 3-4-2-1. Rodriguez farebbe il terzo centrale di sinistra, togliendo quanto più possibili compiti difensivi a Theo Hernandez.

ISMAEL BENNACER – Contro la Lazio è stato tra i migliori in campo, anche se non è bastato ad evitare la sconfitta. Ha bisogno di continuità e mister Pioli gliela concederà anche questa settimana. Vogliamo vedere ulteriori miglioramenti dall’algerino, le potenzialità le ha tutte.

Consigli Fantacalcio: TOP 11 scommesse Serie A

A noi le cose troppo scontate non piacciono. Per questo ci siamo concentrati sui giocatori più borderline da consigliare, dopo il grande successo riscosso nelle giornate precedenti in cui molti dei nostri consigli hanno giocato una grande partita e portato importanti bonus.

Modulo 3-4-3 : Sirigu; Pellegrini, Becao, Ghiglione; Schone, Romulo, De paul, Ansaldi; Boga, Donnarumma, Quagliarella.

: Sirigu; Pellegrini, Becao, Ghiglione; Schone, Romulo, De paul, Ansaldi; Boga, Donnarumma, Quagliarella. Le riserve: Consigli, Darmian, Fazio, Mancosu, Poli, Gervinho, Simeone.

Un consiglio per i fanta-allenatori temerari, che hanno in rosa qualcuno dei giocatori sopracitati. Schierateli e non ve ne pentirete. Al fantacalcio vince chi rischia e tenta l’improbabile.

Va da sé che ci sono altri giocatori che vanno schierati, quelle famose “certezze” che non posso restare in panchina. A prescindere dall’avversario e dal momento in cui si trovano.

