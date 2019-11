Juventus-Milan, probabili formazioni: Rodriguez in difesa, out Calabria e Paquetá

Juventus-Milan, le probabili formazioni in vista del match di domani sera all’Allianz Stadium. Pronte diverse novità per Stefano Pioli, mentre Maurizio Sarri recupera Cristiano Ronaldo.

Juventus-Milan, arriva il test madre per la squadra di Stefano Pioli. Un Diavolo ferito e barcollante fa visita ai campioni d’Italia, a caccia di un’impresa senza precedenti considerando le 9 sconfitte su 9 all’Allianz Stadium.

Il tecnico, pur riconoscendo l’enorme divario, non parte sconfitto, e lo ha ribadito a più riprese a Milanello in questi giorni. Difficilissima, sì, ma non impossibile. Bisogna giocarla e con convinzione, anche perché, per l’appunto, c’è poco da perdere contro una corazzata del genere.

La probabile formazione della Juventus

4-3-1-2 per Maurizio Sarri. Con Wojciech Szczesny tra i pali, la linea difensiva sarà composta da Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt e Alex Sandro. In mediana spazio ad Aaron Ramsey nel centrodestra, Miralem Pjanic in cabina di regia e a Blaise Matuidi nell’interno mancino. Douglas Costa, reduce dalla sbornia in Champions League, agirà da trequartista, alle spalle di Gonzalo Higuain e di un Cristiano Ronaldo pienamente recuperato per il match dell’Allianz Stadium.

I titolari della Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa; Higuain, Ronaldo

La probabile formazione del Milan

Come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, sarà direttamente 3-4-3 invece per Pioli. Con Gianluigi Donnarumma tra i pali, il terzetto sarà composto da Léo Duarte, Alessio Romagnoli e Ricardo Rodriguez. Sulla destra dovrebbe esserci Andrea Conti e non Davide Calabria, con Theo Hernandez sull’altra fascia e con ancora Rude Krunic e Ismael Bennacer in mediana. In attacco ritorna Suso accanto ad Hakan Calhanoglu dietro Krzysztof Piatek.

I titolari del Milan: Donnarumma; Duarte, Romagnoli, Rodriguez; Conti, Bennacer, Krunic, Hernandez; Suso, Calhanoglu; Piatek

