Milan, Pioli su Ibrahimovic: “Grande giocatore e professionista”

Il nome di Zlatan Ibrahimovic continua ad essere accostato al Milan. E Stefano Pioli in conferenza stampa ha risposto ad una domanda sullo svedese.

Nel corso della conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Juventus-Milan, tra le diverse domande poste al tecnico non poteva mancare quella su Zlatan Ibrahimovic.

Da giorni il campione svedese viene accostato ai rossoneri, in particolare dopo le parole del presidente della Major League Soccer che parlava di firma con il Milan. Da lì, varie smentite e nuove indiscrezioni. Intanto Pioli ha risposto così alla domanda su Zlata: “Ibra è un grande giocatore e professionista, ma se cominciamo ora a parlare di mercato…La sessione è lontana, non conta ora”.

Questa volta, rispetto a qualche settimana fa, Pioli elogia Zlatan e poi – ovviamente – dribbla il commento su un suo arrivo. Precedentemente non aveva nemmeno nominato il nome del campione svedese.

E anche Maldini si sbilancia su Ibra

Anche Paolo Maldini si è sbilanciato su Ibra, elogiandolo in maniera inequivocabile: “Tutti sanno quanto sia stato fantastico per il Milan e per i club per cui ha giocato. È stato tra i migliori calciatori al mondo e lo è ancora. È chiaro a tutti quelli che seguono il calcio. Più di questo non posso dire”.

Parole già parecchio importanti del dirigente rossonero, che fondamentalmente apre ad un arrivo di Ibra. La stima e la convinzione che Zlatan sia ancora un giocatore di livello c’è eccome.

Nello specifico gli viene chiesto della possibilità di acquistare Ibrahimovic durante la prossima campagna acquisti invernale di gennaio: “Mi dispiace ma non parliamo di giocatori che appartengono ad altri club. È la nostra politica non commentare mai le voci di mercato“.

Milan, Pioli esclude Kessie per scelta tecnica: i dettagli