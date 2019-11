Juventus-Milan, formazioni ufficiali: Conti titolare nel 4-3-3

Tutto pronto per Juventus-Milan. I due allenatori, Maurizio Sarri e Stefano Pioli, hanno diramato le formazioni ufficiali: rossoneri con il 4-3-3.

Il calcio d’inizio di Juventus-Milan è fissato per le 20:45. È già tutto pronto allo Stadium, con i due allenatori – Maurizio Sarri e Stefano Pioli – che intanto hanno appena diramato le formazioni ufficiali.

Nel Milan c’erano diversi dubbi di formazione già alla vigilia, con mister Pioli che aveva provato anche un cambio modulo. Alla fine ha prevalsol’ormai noto 4-3-3 con le sfumature che già conosciamo. Juventus invece con il 4-3-1-2, con il ritorno di Bernardeschi titolare. Dybala va in panchina, con Ronaldo e Higuain dal primo minuto.

Juventus-Milan: le formazioni ufficiali

Nel Milan il titolare a sinistra sarà ancora Theo Hernandez, con licenza di offendere. Mentre a destra ci sarà Andrea Conti, con caratteristiche offensive sì, ma che in certe situazioni resterà bloccao più dietro. In panchina Calabria.

A centrocampo Bennacer davanti la difesa, con Paquetà e Krunic rispettivamente a destra e sinistra. Davanti Krzysztof Piatek supportato da Suso e Calhanoglu.

Maurizio Sarri sceglie il 4-3-1-2 con Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain davanti. Alle loro spalle Federico Bernardeschi. In difesa, da terzino destro, c’è Juan Cuadrado. Recuperato anche De Ligt, in coppia con Daniele Rugani: a sorpresa panchina per Leonardo Bonucci. In mezzo al campo Matuidi e Ramsey, con Pjanic al centro.

I due allenatori hanno diramato i 22 titolari che stasera si sfideranno allo Stadium. Di seguito le scelte di Maurizio Sarri e Stefano Pioli:

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Rugani, de Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Higuain.

Allenatore: Sarri.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Bennacer, Krunic; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Allenatore: Pioli.

STARTING XI ⚫️⚪️

La squadra che scenderà in campo per #JuveMilan! 👇🏻 pic.twitter.com/EFDF9MCcdX — JuventusFC (@juventusfc) 10 novembre 2019