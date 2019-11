Juventus-Milan 1-0, video gol e highlights: Dybala risolve

Il video del canale ufficiale YouTube della Serie A degli highlights di Juventus-Milan. Paulo Dybala ha deciso la sfida intorno alla mezz’ora. Guarda la sintesi della partita.

Un’altra sconfitta per il Milan, la settima in dodici partite. Stavolta arriva all’Allianz Stadium contro la Juventus e con una buona prestazione, ma i rossoneri prendono ancora gol nel finale, come succede praticamente in ogni partita.

Il primo tempo è decisamente positivo per il Diavolo, che impensieriscono la difesa bianconera in un paio di occasioni e, nel frattempo, resistono agli attacchi di Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuaìn senza troppa fatica. Paquetà vicino al gol con un colpo di testa, preciso ma debole; Piatek attacca bene la profondità e arriva un paio di volte a calciare in porta, ma senza successo.

Nella ripresa prima della mezz’ora arriva il momento chiave: a sorpresa Sarri toglie Cristiano Ronaldo e inserisce Paulo Dybala. E’ la mossa chiave per la partita dei bianconeri. Infatti è l’argentino a decidere il match con un gol di grande fattura: scambio stretto con Higuaìn, dribbling su Alessio Romagnoli e destro piazzato. Gianluigi Donnarumma non può farci nulla e la Juve indirizza la gara.

Il Milan prova a rendersi pericoloso: c’è una buona opportunità per Leao ma Bonaventura sbaglia il passaggio. Calhanoglu si sbatte, ma senza ottenere risultati. Niente da fare, per il Diavolo è l’ennesima sconfitta in una stagione che sembra ormai maledetta e destinata al peggio. Sembra strano dirlo, ma ora i rossoneri devono pensare a raggiungere il prima possibile i 40 per escludere qualsiasi tipo di catastrofe.

Serie A, classifica dopo Juventus-Milan 1-0: rossoneri al 14° posto

Juventus-Milan, gli highlights del match

Juventus-Milan, Romagnoli fa mea culpa: “Troppo piatto sul gol”