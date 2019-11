Milan, contro il Napoli out due titolari per squalifica

Il Milan esce sconfitto contro la Juventus, e perde anche due giocatori per il prossimo match contro il Napoli: diffidati, Calhanoglu e Bennacer squalificati.

Il Milan esce sconfitto dallo Stadium contro la Juventus, 1-0 il risultato finale. Disfatta per i rossoneri, che tanto bene avevano fatto nel corso del match. Oltre il danno, anche la beffa: out due giocatori per squalifica nel prossimo match.

La pausa per le nazionali non aiuta il Milan, che dopo questa partita vorrebbe tornare presto a giocare. Stasera brucia, perché la prestazione è stata di alto livello. Non accompagnata dal risultato, però. E intanto Stefano Pioli al rientro dalla sosta dovrà fare i conti con due giocatori squalificati: Hakan Calhanoglu e Ismael Bennacer.

I due giocatori erano diffidati, e durante il match si sono beccati due gialli – uno per tempo – che li costringerà a guardare Milan-Napoli del prossimo 23 novembre ore 18:00 a San Siro dalla tribuna. Al posto dell’algerino ci sarà probabilmente Lucas Biglia, mentre con il turco fuori giocherà Bonaventura e Rebic sulla carta. Ma è chiaro che è troppo presto per fare queste previsioni. Il Milan tornerà in campo fra due settimane contro il Napoli e Pioli intanto lavorerà su nuove idee.

Juventus-Milan, Pioli: “Barcolliamo, ma non molliamo. Mancata stoccata vincente”