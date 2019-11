Milan, possibile cambio modulo dopo la sosta 

Milan, possibile novità tattica dopo la sosta. Stefano Pioli ha valutato di lanciarla già stasera contro la Juventus, per poi tornare al classico 4-3-3 per il match dell’Allianz Stadium.

Niente 3-4-2-1- stasera all’Allianz Stadium. Come riferisce Tuttosport oggi in edicola, quanto sperimentato da Stefano Pioli in questi giorni a Milanello è stato piuttosto solo una prova. Un test sul quale lavorerà meglio durante la sosta, per poi proporlo magari alla ripresa del campionato.

Quindi spazio al classico 4-3-3 per Juventus-Milan di stasera, con una difesa a tre che al massimo si imposterà solo in fase di possesso palla con Theo Hernandez sempre alto e con Andrea Conti pronto a scalare nel terzetto difensivo.

Con Gianluigi Donnarumma tra i pali, la linea difensiva, oltre agli esterni già citati, vedrà Léo Duarte insieme ad Alessio Romagnoli. In mediana ci sarà ancora Ismael Bennacer in cabina di regia, con Lucas Paquetá interno destro e Rude Krunic sull’altro versante. In avanti confermato il tridente con Suso, Krzysztof Piatek e Hakan Calhanoglu.

Il prossimo impegno sarà contro il Napoli di un Carlo Ancelotti in bilico allo stadio San Siro. Potrebbe essere quella la gara per vedere una difesa a tre sin dal primo minuto.

