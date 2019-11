L’articolo verrà aggiornato nel corso del post-partita!

Fischio finale allo Stadium: Juventus-Milan

PRIMO TEMPO – Parte bene il Milan, che pressa e prova ad approfittare di qualche errore tecnico degli avversari. L’occasione è per Hernandez, che serve Piatek in area, il quale anziché calciare, prova l’assist. E siamo solo al terzo minuto. Piatek resta il meno brillante per tutta la prima frazione: ci prova anche nel finale di tempo, ma il suo tiro è centrale seppur da posizione defilata.

Al 17′ è ancora il polacco ad avere sui piedi, anzi sulla testa, l’occasione del gol: ma sul cross alla Suso di Suso, la palla va fuori dopo il buco di Bonucci. Altra importante occasione per il Milan arriva con Paquetà, che dopo l’ottimo scambio Pirlo-Cafu (ehm, scusate… Bennacer-Conti), colpisce di testa obbligando Szceszny al miracolo. Al 45′ anche il tiro dai 40 metri di Hernandez, che impegna il portiere.

SECONDO TEMPO – Subito cambio nella Juventus, fuori a sorpresa Cristiano Ronaldo che va dritto negli spogliatoi, dentro Paulo Dybala. È ancora Piatek, al 57′, a sprintare dal centro destra: calcio forte, ma centrale, ancora da posizione defilata. Al 76′ la chance per cambiare il match, Bonaventura filtrante per Leao: palla lunga, il portoghese sarebbe stato solo davanti al portiere. E un minuto dopo la dura legge del calcio: arriva il vantaggio di Paulo Dybala su imbucata centrale. Male Romagnoli in marcatura sull’argentino.

Juventus-Milan: tabellino, voti e pagelle

Marcatori: 77′ Dybala

Ammoniti: Krunic, Bennacer, Cuadrado,

Espulsi:

JUVENTUS: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi 5 (dal 70′ Rabiot ); Bernardeschi 4,5 (dal 61′ Douglas Costa ); Ronaldo 4 (dal 55′ Dybala ), Higuain.

Allenatore: Sarri.

MILAN: Donnarumma; Conti, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Paquetà 6,5 (dall’85’ Rebic ), Bennacer, Krunic 6,5 (dal 61′ Bonaventura ); Suso, Piatek 5 (dal 66′ Leao ), Calhanoglu.

Allenatore: Pioli.

Juventus-Milan: le pagelle dei rossoneri

Krunic 6,5:

Paquetà 6,5:

Piatek 5:

