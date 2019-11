Pioli, tabù Juventus: mai una vittoria in 17 precedenti

Juventus-Milan, si aggiungono anche i precedenti di Stefano Pioli a non incoraggiare: su 17 sfide in Serie A contro i bianconeri, il tecnico non ha mai vinto.

Milan, la Juventus è un tabù per Stefano Pioli. Oltre a tutte le difficoltà oggettive già note, si mette anche questo a rendere quasi impossibile la sfida di stasera all’Allianz Staidum.

Come infatti evidenzia Tuttosport oggi in edicola, il tecnico emiliano non ha mai vinto contro i bianconero in 17 partite totali tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa. Il bilancio drammatico è di tre pareggi e ben 14 sconfitte, di cui tredici consecutive. Pioli non fa punti con la Juventus dal 7 marzo 2012, quando il suo Bologna fermò sull’1-1 la squadra di Antonio Conte.

Un quadro non esaltante e il quale va ad aggiungersi a quello di un Diavolo nemmeno troppo felice in terra piemontese: 8 sconfitte su 8 nel nuovo tempio della Vecchia Signora. Ecco perché stasera servirà la partita della vita per provare a calare il colpaccio.

Il tecnico milanista, ieri in conferenza, lo ha ribadito a gran voce: “A noi servirebbe tanto una vittoria in una gara così. Siamo indietro e dobbiamo fare tanti punti, perché quello conterà sarà la classifica finale e aver fatto 4 punti in quattro partite è poco. A livello mentale, psicologico, di fiducia, però, la partita con la Juventus significa tanto. Per noi questa gara rappresenta una grossa opportunità”.

