Nazionali Milan, 12 convocati a novembre: la lista completa

Ecco chi sono i calciatori rossoneri che saranno impegnati in queste due settimane nelle gare valevoli per le qualificazioni europee e non solo.

Archiviata la dodicesima giornata di campionato, la Serie A si ferma per la terza volta in stagione, ancora per gli impegni delle varie Nazionali.

In queste due settimane si disputeranno diverse gare internazionali, tra qualificazioni ad EURO 2020, amichevoli ed altri match ufficiali che vedranno protagonisti anche ben 12 calciatori del Milan.

Diversi dunque gli elementi della rosa di Stefano Pioli che lasceranno Milanello in questi giorni e si occuperanno delle rispettive squadre nazionali.

Ecco chi sono i convocati: Alessio Romagnoli e Gianluigi Donnarumma risponderanno ancora alla chiamata del c.t. azzurro Roberto Mancini, per la doppia sfida contro Bosnia (15 novembre) ed Armenia (18 novembre).

Prima chiamata in Under-21 per il difensore Mattia Gabbia: il talento rossonero sarà nella squadra degli ‘azzurrini’ per le gare di qualificazione contro Islanda e Armenia.

Doppio test amichevole negli Emirati Arabi per il Brasile, a cui sarà presente anche il milanista Lucas Paquetà. Il classe ’97 proverà a mettersi in mostra contro Argentina e Corea del Sud.

E ancora convocazioni per Rade Krunic (Bosnia), Ante Rebic (Croazia), Hakan Calhanoglu (Turchia), Rafael Leao (Portogallo U-21) e Ricardo Rodriguez (Svizzera), tutti alle prese con le ultime gare dei gironi preparatori agli Europei.

Infine impegni ufficiali di qualificazione alla Coppa d’Africa sia per Ismael Bennacer con l’Algeria campione in carica, sia per Franck Kessie con la Costa d’Avorio. Nonostante l’esclusione recente dai titolari del Milan, l’ex atalantino sarà protagonista con la Nazionale degli ‘Elefanti’.