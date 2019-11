Contratti Milan, Biglia non rinnoverà. Per Bonaventura tutto fermo

Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura hanno il loro contratto in scadenza a giugno 2020 e le ultime news rivelano la posizione del Milan in questo momento.

Il Milan sarà chiamato a prendere una decisione sul futuro dei giocatori in scadenza di scadenza di contratto a giugno 2020. Si tratta di Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura.

Per quanto riguarda l’argentino, nessuno ha mai pensato che potesse rinnovare. Infatti, considerando l’età (34 anni a gennaio) e l’ingaggio (3,5 milioni di euro netti annui), il suo addio è qualcosa di ormai scritto. Stanno emergendo solamente conferme sul fatto che Biglia lascerà Milano al termine della stagione.

Per quanto concerne Bonaventura, è ancora tutto fermo e solamente in primavera verrà presa una decisione. A rivelarlo è la pagina Milanisti Non Evoluti, che conferma anche la possibilità concreta che Ricardo Rodriguez e Franck Kessie lascino Milanello nella sessione invernale del calciomercato. Entrambi i giocatori non sono ritenuti indispensabili e hanno perso la titolarità in squadra.

Tornando a Bonaventura, probabilmente verranno valutate nel corso dei mesi le sue condizioni fisiche oltre alle prestazioni. Jack ha subito diversi infortuni e pertanto la dirigenza dovrà decidere se affidarsi ancora al classe 1989 nato a San Severino Marche. Il suo ingaggio attuale è di 2 milioni netti annui e il suo agente Mino Raiola ovviamente cercherà di strappare il miglior accordo possibile per il futuro del proprio assistito. Al Milan o altrove…