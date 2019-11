Milan, Maldini sogna il ritorno di Ancelotti in estate: il retroscena

Il ritorno di Carlo Ancelotti al Milan: è questo il grande obiettivo di Paolo Maldini per l’estate. Ma tutto dipenderà dalla posizione del direttore tecnico, per nulla sicura al momento.

Il ritorno di Carlo Ancelotti al Milan, sarebbe questo il grande sogno di Paolo Maldini per l’estate. A rivelare il clamoroso retroscena è il collega Alessandro Jacobone, per uno scenario che andrebbe a intrecciarsi con l’attuale situazione in casa Napoli che quasi sicuramente porterà a un addio tra le parti.

E proprio lì subentrerebbe il Diavolo, poiché, secondo quanto rivelato dal giornalista di Radio Rossonera, anche l’addio di Stefano Pioli sarebbe certo per fine stagione. L’incastro però dipenderà dalla permanenza o meno dell’attuale direttore tecnico, per nulla scontata al momento.

Il dirigente, a giochi fermi, dovrà infatti fare i conti con Elliott Management Corporation per una stagione, quasi sicuramente, disastrosa o comunque deludente. Avendo lui scelto i giocatori in estate, seppur con i paletti imposti dalla proprietà, dovrà risponderne in prima persona. E pesa parecchio anche la scelta errata di Marco Giampaolo, la quale ha indirizzato negativamente l’annata rossonera. Probabilmente solo una svolta e un posto in Europa League potrebbe evitare un nuovo terremoto, ma è ancora tutto da vedere.

