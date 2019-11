Milan, Suso e Lucci si separano: lo spagnolo cambia agente

Jesus Suso e Alessandro Lucci interrompono il loro rapporto lavorativo. Il numero 8 del Milan cambierà agente e presto comunicherà la propria scelta.

Jesus Suso e Alessandro Lucci non continueranno più a collaborare. Il giocatore spagnolo si era affidato al noto agente nel 2017, ma adesso ha deciso di cambiare.

Secondo quanto rivelato da calciomercato.com, il numero 8 del Milan non sarebbe contento del fatto di non essere riuscito ad ottenere un nuovo rinnovo di contratto. Dopo il prolungamento con adeguamento dell’ingaggio di due anni fa, Suso puntava ad un ulteriore accordo con il club per garantirsi uno stipendio migliore e magari discutere pure della clausola rescissoria.

Dalla società rossonera non sono arrivati segnali positivi sulla possibilità di rivedere l’importo da lui percepito. Il calciatore adesso deve decidere a chi affidarsi. Non è escluso che possa affidarsi ad una agenzia spagnola, però non è ancora chiaro quale sarà la sua scelta. Nelle prossime settimane probabilmente sarà lui stesso a rivelare chi sarà il suo nuovo procuratore.

Comunque un rinnovo di contratto con il Milan rimane improbabile, a meno che il rendimento di Suso non decolli. La dirigenza valuterà eventuali offerte se le prestazioni del 26enne di Cadice non dovessero soddisfare. Recentemente si è visto qualche segnale di ripresa, però da un giocatore con le sue doti tecniche le aspettative sono molto elevate.

