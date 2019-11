Ribaltone Milan: Conti nuovo titolare a destra?

Milan, potrebbero essere cambiate le gerarchie a destra: come infatti evidenzia La Gazzetta dello Sport, la gara dello Stadium potrebbe aver confermato Andrea Conti titolare fisso a destra.

Theo Hernandez e Andrea Conti, il mix funziona. Perché come evidenzia La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, all’Allianz Stadium, prima del goal di Paulo Dybala, il Milan ha ha macinato chilometri con molta più convinzione e qualità che in passato.

Il tutto grazie ai due terzini, i quali hanno spesso pizzicato la Vecchia Signora sui fianchi portando non pochi grattacapi. Così a Torino – rivela la GdS – potrebbe essersi compiuta una piccola rivoluzione: dopo l’inserimento di Hernandez in pianta stabile a sinistra, l’ottima prestazione di Conti potrebbe avere definitivamente ribaltato le gerarchie anche sulla destra.

Ricardo Rodriguez e Davide Calabria, intoccabili fino a poco fa, potrebbero essere stati scalzati definitivamente. L’ex Atalanta ha spinto con grande intensità, affondando più di Suso e creando persino meglio: suo, per esempio, l’assist per il colpo di testa quasi vincente di Lucas Paquetá. Così domenica sera si è vista a tratti quell’esplosività che aveva fatto impazzire tutti a Bergamo, ed è probabile che il 24enne sia ormai una scommessa che Stefano Pioli voglia vincere a tutti i costi.

Così Conti sembrerebbe aver sorpassato l’amico Calabria, anche perché quest’ultimo è apparso incerto come mai in quest’avvio di stagione. Di certo gli sviluppi andranno monitorati ulteriormente nelle prossime giornate, ma la prestazione maiuscola allo Stadium fa da moltiplicatore di fiducia. Una rinascita in tutto e per tutto: titolare in campo, papà fuori. Andrea torna finalmente a sorridere.

