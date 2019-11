Il Milan per il calciomercato di gennaio 2020 cerca un colpo a centrocampo e tra i nomi valutati c’è pure quello di Kevin Strootman, in uscita da Marsiglia.

Il Milan a caccia di esperienza e qualità per il mercato di gennaio 2020. La squadra avrebbe bisogno di almeno un rinforzo per reparto, visti i diversi problemi riscontrati finora.

Ovviamente la dirigenza dovrà fare i conti con il bilancio, costantemente in perdita e da mantenere più in equilibrio possibile. A meno di eventuali operazioni con formula del prestito, bisognerà fare cessioni per poter effettuare investimenti. Ormai è risaputo che uno dei possibili “sacrificati” è Franck Kessie, recentemente escluso dalla lista dei convocati per il match contro la Juventus.

Calciomercato Milan, Strootman lascerà il Marsiglia

Per rinforzare il centrocampo il Milan sta valutando più piste. Circolano diversi nomi e uno degli ultimi accostati ai rossoneri è quello di Kevin Strootman. Stando a quanto riportato dal quotidiano L’Equipe, il 29enne centrocampista olandese lascerà il Marsiglia a gennaio 2020 e potrebbe fare ritorno in Italia.

Dopo aver trascorso cinque stagioni alla Roma, adesso Strootman può finire nel mirino sia del Milan che dell’Inter. Entrambe le squadre milanesi cercano innesti in mediana e l’ex PSV Eindhoven può rappresentare un’interessante occasione. Si tratta di un giocatore di esperienza e con buone qualità tecniche. Nel Marsiglia gioca, ma la dirigenza già in estate voleva cederlo per liberarsi del suo ingaggio. La situazione non è cambiata.

Secondo alcune indiscrezioni, la società francese potrebbe aprire anche alla cessione con la formula del prestito a patto che l’acquirente si occupi del pagamento dello stipendio. Il contratto dell’olandese con il Marsiglia scade solamente nel giugno 2023.

Inter e Milan potrebbero pensarci, ma anche la Fiorentina sembra interessata. Uno come Strootman può fare comodo, soprattutto se fisicamente integro. I ripetuti infortuni del passato sembrano ormai alle spalle e il giocatore è pronto a dare il proprio contributo. Vedremo se a gennaio tornerà in Serie A.

