Infermeria Milan: ottimismo per Musacchio, nuovi esami per Castillejo

Milan, le ultime dall’infermeria. Ecco condizioni e tempi di recupero di Mateo Musacchio e Samuel Castillejo. Filtra fiducia per il difensore argentino, meno ottimismo invece per lo spagnolo.

Milan, filtra un mezzo sorriso dall’infermeria rossonera e riguarda Mateo Musacchio. Come infatti riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, c’è fiducia in merito a un suo immediato rientro.

Il recupero dell’argentino, fermato da un problema all’adduttore, prosegue bene e l’atleta potrebbe essere presto a disposizione di Stefano Pioli. Ancora non è certo, ma stando alle sensazione e ai progressi, il difensore sudamericano potrebbe essere disponibile già per il match col Napoli di rientro dalla sosta.

Bisognerà attendere ancora un po’, invece, per Samuel Castillejo. Reduce da una lesione al bicipite femorale contro la Lazio, lo spagnolo si effettuerà invece in questi giorni nuovi controlli per definire condizioni e tempo di recupero.

Léo Duarte e Ante Rebic intanto si scaldano. Il brasiliano ha finora preso il posto dell’ex Villarreal con alti e bassi, mentre il croato attende una chance ma avrà davanti a sé Suso che ha pienamente recuperato dal problema come ha dimostrato l’ultima partita contro la Juventus.

