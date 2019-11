Brasile-Argentina, formazioni ufficiali: Paquetà titolare

Lucas Paquetà giocherà titolare in Brasile-Argentina. Il CT brasiliano Tite ha annunciato la formazione ufficiale: dal primo minuto il fantasista del Milan.

Alle ore 18:00 il calcio d’inizio di Brasile-Argentina, match amichevole che si giocherà in Arabia Saudita. I due CT hanno diramato le formazioni ufficiali. E Tite ha scelto Lucas Paquetà come titolare.

Il fantasista del Milan avrà la numero 10 del Brasile sulle spalle, una responsabilità non indifferente. Ora sarà titolare in una partita che di amichevole ha solo il nome. Seppur si giochi lontano dal sudamerica e non valga punti o trofei, parliamo sempre di un Brasile-Argentina, il che già basta per spiegare il livello.

Paquetà sarà dunque titolare e Tite ha scelto anche il ruolo in cui schierarlo. Sarà interno sinistro nel 4-3-3, lo stesso ruolo che ha ricoperto al Milan fino a poche settimane fa e la scorsa stagione con Gattuso. Stessa posizione in cui più volte lo ha schierato lo stesso Tite.

Ci si poteva aspettare qualche cambiamento visto che da quando al Milan è arrivato Stefano Pioli, Paquetà è stato spostato sulla fascia opposta del centrocampo. Lucas da interno di destra con la maglia rossonera ha ottenuto risultati e prestazioni che sono apparsi migliori. Ma al momento Tite ha scelto di lasciarlo sul centro sinistra.

Saiu a escalação da #SeleçãoBrasileira para duelo contra a Argentina! 🇧🇷x🇦🇷 – 14h

📺 – TV Globo#JogaBola #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/o8oheNlnde — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 15 novembre 2019