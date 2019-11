Serie A, la Top 11 di Opta: solo un milanista presente

Opta Sport ha pubblicato la Top 11 della Serie A italiana finora. Solo un calciatore rossonero presente per numeri e statistiche.

Alla terza sosta per le Nazionali è tempo di primi bilanci per quanto riguarda il campionato di Serie A, che vede grande bagarre su tutti i fronti.

Per tale occasione, il portale Opta Sport, che si occupa di numeri e statistiche del calcio italiano ed internazionale, ha redatto la prima Top 11 della stagione, in collaborazione con la redazione di Sky Sport.

A sorpresa in questa formazione ideale, che racchiude la presenza dei calciatori che hanno numeri e giocate migliori, c’è anche un calciatore del Milan.

Nonostante la squadra rossonera occupi il 14° posto in classifica e sia letteralmente la delusione finora del campionato, Theo Hernandez si è guadagnato l’inserimento all’interno di questo XI ricco di qualità, affidabilità e spessore.

Il terzino francese è stato scelto come miglior difensore mancino del campionato, vista la media-voto molto alta e l’ingresso in prima persona in diverse reti segnate dal Milan in stagione. Hernandez completa un trio di difesa davvero invidiabile, al fianco del laziale Acerbi e dell’interista De Vrij.

Le squadre maggiormente rappresentate in questa selezione di Opta sono l’Inter capolista e la sorprendente Lazio, entrambe con tre calciatori all’interno della formazione ‘Top’.

11 – Questa la top-11 delle prime 12 giornate di Serie A 2019/20 creata dall’elaborazione dei dati Opta da parte di Sky Sport. Sinergia. pic.twitter.com/albFZ0a7zh — OptaPaolo (@OptaPaolo) 15 novembre 2019



