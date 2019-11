Ibrahimovic, calciomercato: Milan, Napoli o Bologna, Zlatan ha una preferenza

Ibrahimovic preferisce il Napoli secondo La Repubblica. L’attaccante svedese vorrebbe tornare a lavorare con Ancelotti.

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è al centro dell’attenzione in questa fase. Lo svedese ha detto no ai Los Angeles Galaxy e, nonostante i 38 anni d’età, è ancora molto ricercato. In Italia lo vorrebbe il Milan, così come il Bologna di Sinisa Mihajlovic, ma la sua preferenza è un’altra.

Secondo quanto scrive La Repubblica, Ibra vorrebbe andare al Napoli per ritrovare Carlo Ancelotti, allenatore con cui ha avuto la possibilità di lavorare per pochi mesi al Paris Saint-Germain. Fra i due c’è grande rapporto e il tecnico partenopeo ha rivelato che qualche contatto c’è stato. L’attaccante stesso, poi, ha espresso più volte il suo gradimento per una piazza come Napoli. L’ostacolo potrebbe essere Aurelio De Laurentiis, poco incline all’acquisto di ultra trentenni e a cifre importanti.

Lo stesso ostacolo per il Milan e per Paolo Maldini e Zvonimir Boban. Che, a differenza di Ivan Gazidis ed Elliott Management, lo riporterebbero in rossonero molto volentieri. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che Ibrahimovic chieda un milione al mese per fermare; il Diavolo starebbe valutando se fare un’offerta sui 4 milioni. Intanto però c’è il Bologna che insiste e il Napoli che, secondo La Repubblica, sarebbe la meta preferita dello svedese.

