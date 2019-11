Milan, trattativa con il San Lorenzo per Gaich: c’è l’offerta

Calciomercato Milan: c’è l’offerta al San Lorenzo per il giovane talento argentino Adolfo Gaich. Lo riporta Nicolò Schira su Twitter. Ecco tutti i dettagli.

Tempo fa avevamo parlato di un interesse del Milan per un certo Adolfo Gaich. Parliamo di un classe 1999, compirà 21 anni il prossimo 26 febbraio. Nato a Cordoba, in Argentina.

Attualmente gioca nel San Lorenzo, con il quale ha un contratto fino al giugno 2021. È un centravanti di ruolo. E il giornalista Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport su Twitter ha scritto che il Milan è in trattativa con il club argentino che ne detiene il cartellino: “Milan in trattativa con il San Lorenzo per l’attaccante argentino Adolfo Gaich. I rossoneri hanno offerto 10 milioni di euro per il cartellino”.



Calciomercato Milan, ecco chi è Adolfo Gaich

Il talentuoso attaccante argentino è alto 190 cm, piede preferito: destro. Dai dati di Transfermarkt, ci sono solo 14 presenze in Superliga con 2 gol all’attivo, e altre due presenze tra Copa Libertadores e Copa Sudamericana.

In questo inizio di stagione ha giocato soltanto tre partite (spezzoni di pochi minuti, per l’esattezza), ma zero gol segnati

Ha collezionato invece ben 14 presenze con la maglia della nazionale Argentina U-20, e segnato 7 gol. Lo scorso 11 settembre ha fatto il suo esordio con la nazionale maggiore, convocato e schierato in campo dal CT Scaloni.

Insomma, un giocatore considerato un talento in patria, e che il Milan vorrebbe acquistare quanto prima per anticipare la concorrenza.