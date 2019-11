Roma su Kessie, proposto uno scambio al Milan. Napoli alla finestra

Non è affatto da escludere il possibile addio di Franck Kessie dal club rossonero. Il mediano ivoriano è richiesto da due big italiane.

L’avventura di Franck Kessie al Milan potrebbe realmente essere vicina al capolinea. La sessione di mercato di gennaio 2020 potrebbe svelare definitivamente cosa accadrà nel destino del centrocampista.

Kessie è quasi ai margini del progetto tecnico di Stefano Pioli, che nonostante il momento complicato dei suoi ha scelto di lasciar fuori l’ivoriano per due match delicati, contro Lazio e Juventus.

La non convocazione per la sfida dell’Allianz Stadium potrebbe aver rappresentato una sorta di messaggio neanche troppo nascosto: il Milan non ha più bisogno di Kessie, e le richieste per lui in vista del mercato di riparazione non mancherebbero.

Milan, Borini verso il Torino. Altri tre rossoneri in bilico

Calciomercato Milan, ipotesi addio per Kessie: due italiane lo seguono

Già nella scorsa sessione estiva Kessie era stato cercato con una certa forza dal Wolverhampton, club di Premier League inglese dove è andato a giocare anche un altro ex milanista, ovvero Patrick Cutrone.

L’ivoriano non ha però accettato la destinazione, aspettandosi forse proposte da società più prestigiose e rinomate. L’occasione di un addio potrebbe tornare di moda dunque a breve: secondo Calciomercato.com il Napoli si sarebbe messo in moto per ottenere il sì del giocatore.

Gli azzurri hanno bisogno di un mediano forte fisicamente, soprattutto in caso di rottura con Allan: il nome di Kessie potrebbe essere l’ideale, visto che potrebbe bastare un esborso da 16 milioni di euro, cifra minima per non generare una minusvalenza nelle casse del Milan.

Non solo Napoli sul mediano classe ’96: anche la Roma, che lo aveva cercato ai tempi bergamaschi, starebbe pensando a Kessie per gennaio: secondo il Corriere dello Sport non è da escludere un’ipotesi di scambio con Alessandro Florenzi, che potrebbe volare a Milano come nuovo rinforzo per la corsia destra, mentre l’ivoriano andrebbe a rimpolpare la linea mediana giallorossa.

Ibrahimovic, quanto guadagna: lo stipendio chiesto al Milan