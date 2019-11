Milan, Borini verso il Torino. Altri tre rossoneri in bilico

Milan-Borini, siamo all’epilogo: il Torino è pronto ad accogliere l’esterno già a gennaio. Ma come riferisce il CorSport oggi in edicola, potrebbero esserci altre tre cessioni a gennaio.

Fabio Borini e il Milan, questa volta potremmo essere davvero ai titoli di questa. Lo riferisce Alfredo Pedullà attraverso le colonne del Corriere dello Sport di oggi. Secondo quanto infatti riferisce il collega, ci sarebbe anche l’ex esterno del Liverpool nella lista di partenti per gennaio.

E ci sarebbe già un club alla finestra per lui: il Torino di Urbano Cairo. Così dopo l’operazione estiva per Diego Laxalt, un nuovo esubero rossonero potrebbe salutare Milanello per approdare in terra granata.

Borini-Torino, la situazione

Il jolly classe 91 ha già la valigia pronta. E’ ormai fuori dai giochi, non ha il minimo spazio con Stefano Pioli e ha intuito che la sua avventura al Diavolo è ormai ai titoli di cosa. Nel frattempo il Toro gli ha mandato segnali importanti nelle ultime ore: è infatti un profilo che piace molto a Walter Mazzarri, soprattutto per la sua duttilità, e ci sono tutti i margini per impostare l’operazione.

Il contratto in scadenza aiuta i piemontesi, ma questi dovranno prima piazzare uno tra Simone Zaza e Iago Falque per concludere l’operazione. Sullo sfondo tuttavia ci sono anche altre interessate, tra cui anche in Inghilterra dove ha lasciato un ricordo piuttosto positivo, ma la sua preferenza sembrerebbe ricaduta proprio sul Torino. Così è pronto ad aspettare il tempo giusto, pronto a una sfida da protagonista.

Milan, le altre cessioni

Ma Borini non è l’unico che può salutare il capoluogo lombardo. Come riferisce sempre il CdS, Frank Kessie non è contento, il club probabilmente anche meno, e ci sono i margini per poter riallacciare i rapporti impostati gi in estate con il Wolverhampton. Da valutare inoltre altri situazioni complicate, come quella riguardante un Lucas Biglia in scadenza e un Ricardo Rodriguez anche in bilico.

