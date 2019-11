Milan-Napoli, si va verso i 60 mila: segnale forte da San Siro

Milan-Napoli, risposta eccezionale del pubblico per il match di San Siro al rientro dalla sosta: da ieri è stato aperto anche il terzo anello rosso. Il dato.

Milan-Napoli, è pronto il pienone o quasi allo stadio San Siro. Più il momento si fa delicato, più i tifosi rispondono ‘presente’ per il bene comune e per spingere un Diavolo in difficoltà.

Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, si va verso i 60 mila spettatori per l’appuntamento di sabato 23 novembre al rientro in campionato. Sono stati venduti oltre 55 mila biglietti, e da ieri è stato aperto anche il terzo anello rosso.

Un segnale forte da parte della tifoseria. Anche perché dopo la partenza boom col Brescia con 56.691 spettatori e gli oltre 70mila nel derby, l’affluenza per le partite in casa era calata gradualmente. Si era passati dai 48 mila con Fiorentina e Lecce ai 46 con la Spal fino ai 41 mila nel k.o. contro la Lazio.

Ora il vento sta cambiando nuovamente. La buona prestazione dello Stadium – ipotizza il quotidiano – può aver restituito ottimismo alla tifoseria milanista. Ed è il momento di sostenere più che mai questa squadra, reduce da 7 punti su 18 a disposizione e con una zona retrocessione molto più vicina delle posizioni da coppe europee.

Milan, Donnarumma sacrificato in estate? Juventus e PSG alla finestra