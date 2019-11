Cutrone: “Tifo sempre Milan, spero torni grande”

Patrick Cutrone non dimentica affatto i suoi trascorsi rossoneri e conferma di essere ancora un grande tifoso milanista.

La cessione di Patrick Cutrone finalizzata in estate, col passaggio al Wolverhampton, non è stata ancora ben digerita da molti tifosi e appassionati rossoneri.

Il Milan ha scelto di sacrificare il giovane bomber classe ’98, spedendolo in Inghilterra anche per questioni di bilancio. Ma Cutrone non dimentica i trascorsi milanisti, anzi, ha sempre ammesso di essere legato in maniera indissolubile a questi colori.

Ieri Cutrone ha fatto un po’ rimpiangere il Milan con una super prestazione con la maglia dell’Italia Under-21, segnando una doppietta da bomber di razza contro l’Islanda.

A fine partita il talento di Como ha parlato anche del suo passato al Milan: “Mi sto ambientando in Premier League, anche se non gioco tanto mi faccio sempre trovare pronto. Il Milan? Io sono sempre un grande tifoso rossonero, auguro il meglio alla squadra e credo che in futuro, con il giusto progetto, possa tornare grande”.

Parole da milanista doc quelle di Cutrone, un talento assoluto che per grinta, voglia e attaccamento forse avrebbe fatto comodo in un Milan in difficoltà e poco reattivo come quello odierno.

