Milan, i tifosi non mollano: pronti in 60.000 a San Siro

Il Milan perde e sprofonda, eppure i tifosi non mollano. Come infatti evidenzia Tuttosport, nonostante la crisi, la media pubblico resta sempre alta e anche contro il Napoli saranno in 60.000 a San Siro.

Milan, i tifosi non mollano. Anche in una situazione disperata come l’attuale. Come infatti evidenzia Tuttosport oggi in edicola, nonostante una classifica impietosa, i sostenitori rispondono comunque ‘presente’ al momento opportuno.

E do faranno anche in occasione del match contro il Napoli di Carlo Ancelotti alla ripresa, con un San Siro che ha già staccato i 55.000 tagliandi e che va verso i 60.000 spettatori.

Non ci sarà un record, né tanto meno uno stadio esaurito, ma resta ancora una volta un segnale forte da parte di una tifoseria che, nonostante tutto, non lascia sola la propria squadra.

Una pubblico che si conferma quindi maturo, per quanto comunque sofferente e intollerante rispetto a tale momento considerando la grandezza del club e la sua storia gloriosa. Non sono mancati mugugni, fischi, striscioni e contestazioni, eppure – evidenzia il quotidiano – i tifosi non lasciano mai sola la squadra di Stefano Pioli. E questo non succede in ogni città. Anzi…

Milan-Ibrahimovic, tre moduli per esaltare Zlatan – FOTO