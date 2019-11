Milan-Ibrahimovic, tre moduli per esaltare Zlatan – FOTO

Ecco come Zlatan Ibrahimovic potrebbe giocare nel Milan di Stefano Pioli. Come evidenzia Tuttosport oggi in edicola, ci sarebbero tre moduli perfetti per lo svedese.

Milan, è Zlatan Ibrahimovic il grande sogno per gennaio. Della tifoseria in primis e ora, da quanto giunge, anche della stessa società. Perché con una squadra allo sbando causa inesperienza e circostanze e un Krzysztof Piatek in piena crisi, la dirigenza vede in Ibra la possibile soluzione per una scossa generale e per la svolta.

Tuttosport oggi in edicola evidenzia anche tre possibili schieramenti per il 38enne in rossonero. Perché è ovvio che in caso di effettivo approdo, al di là di gerarchie finora vigenti, avrebbe subito un posto da pieno protagonista anche in campo.

Così sarebbero tre gli schieramenti tattici valutabili. Si parte dall’attuale 4-3-3, il quale vedrebbe Ibrahimovic al centro dell’attacco con Suso a destra e Hakan Calhanoglu a sinistra. Oppure 4-3-1-2, con Calhanoglu trequartista a sostegno di Ibrahimovic che farebbe in tal caso coppia con Piatek.

Infine il 4-2-3-1: Calhanoglu sempre trequartista ma con Suso a destra e Rafael Leão a sinistra. Tutti alle spalle e a sostegno del campione svedese, sempre fermo lì al centro dell’attacco. Interpretazioni che dipenderebbero poi di partita in partita, sfruttando ogni caratteristica e senza dimenticare comunque un investimento da oltre 70 milioni di euro per i due attuali centravanti.

