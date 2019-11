Milan-Juventus in tempo reale oggi, in programma oggi alle 15:00. Seguiamo insieme la diretta live della partita di Serie A femminile.

Oggi alle 15:00 un grande match per il Milan femminile. Al Brianteo di Monza arriva la Juventus campione d’Italia. Una sfida scudetto quella di questo pomeriggio, assolutamente da non perdere. Noi di MilanLive.it la seguiremo Milan-Juventus in tempo reale e vi forniremo aggiornamenti minuto per minuto su ciò che succede in campo.

In questo momento la Juventus è avanti in classifica, al primo posto a punteggio pieno con 15 punti. Il Milan è poco dietro a 13 punti con quattro vittorie e un pareggio. Maurizio Ganz sta ottenendo ottimi risultati e oggi punta ovviamente al successo. In questa domenica senza Serie A maschile, ferma per gli impegni della Nazionale, questa è una partita da non perdere e che ci accompagnerà in questa domenica. Una gara da vincere ad ogni costo e speriamo che le nostre ragazze possano portarla a casa.

Milan Juventus dove vederla in tv | Serie A femminile

Milan-Juventus di Serie A femminile sarà trasmessa da Milan TV su DAZN. In alternativa, c’è ovviamente Sky Sport, che detiene i diritti del campionato femminile. Sull’emittente satellitare la partita sarà trasmessa su Sky Sport 1 o su Sky Sport Serie A. Sono queste le uniche due opzioni per vedere la partita in diretta tv, altrimenti c’è lo streaming che sfrutta entrambe le opzioni ancora di DAZN e di Sky.

Milan Juventus in streaming | Serie A femminile

Per vedere Milan–Juventus in streaming basterà scaricare l’applicazione DAZN sui vostri dispositivi mobile, gratuitamente sia su Android che iOS. Da lì poi si accederà al proprio abbonamento e quindi al canale Milan TV che trasmette la partita. In alternativa c’è Sky GO, l’app gratuita di Sky sulla quale è possibile accedere a tutto il vostro pacchetto in abbonamento. Oppure c’è Now TV, la web tv di Sky Sport. Si potrà sottoscrivere un abbonamento di un giorno, di due settimane o di un mese intero (a prezzi ovviamente diversi).

Serie A femminile | Milan Juventus probabili formazioni

Ganz dovrebbe schierare il suo Milan con il solito 4-3-3, schema ormai collaudato e che ha dato le migliori soddisfazioni fino a questo momento. Possibile conferma per Salvatori Rinaldi, una delle note più liete di questo campionato delle rossonere (con tanto di convocazione in Nazionale). L’attacco sarà guidato come sempre da Valentina Giacinti, capitano e bomber. Stesso modulo anche per la Juventus: Galli in mezzo al campo, Girelli punta centrale. Gama guida la difesa.

Milan (4-3-3): Korenciova; Vitale, Hovland, Fusetti, Tucceri; Heroum, Jane, Conc; Bergamaschi, Giacinti, Rinaldi.

Juventus (4-3-3): Giuliani; Sikora, Gama, Sembrant, Boatin; Pedersen, Galli, Rosucci; Aluko, Girelli, Cernoia.

