Brocchi: “Ibrahimovic-Milan? I campioni servono sempre”

Il momento del Milan e il ritorno di Zlatan Ibrahimovic secondo Cristian Brocchi. L’allenatore del Monza, ex rossonero, ha fatto la sua analisi in merito.

La situazione del Milan non è di facile gestione. I dubbi e gli errori societari sono stati tanti in questi anni, e ne parliamo ormai da tanto – troppo – tempo. Oggi a commentarli è stato Cristian Brocchi, ex calciatore e allenatore del Milan.

Ora allena il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, ed è stato intervista dai colleghi di tuttomercatoweb.com per commentare le ultime questioni rossonere. Cosa serve a questo Milan per risalire in classifica: “Al Milan servono tranquillità, lucidità e lavoro. Nei momenti difficili, l’unione del gruppo fa la differenza. Contro il Napoli conterà la freddezza mentale, più del fisico”.

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic è più che una possibilità secondo indiscrezioni che giungono di giorno in giorno. E Brocchi in tal senso ha commentato: “Se servirà al Milan? Non so, i dirigenti e l’allenatore sanno cosa serve al Milan. I grandi calciatori portano sempre qualcosa di importante e lui lo è”.

Sabato prossimo Carlo Ancelotti tornerà a San Siro, ma ancora una volta lo farà da allenatore del Napoli. Su un suo ritorno sulla panchina del Milan in un futuro più o meno prossimo: “Decide Carlo e lui sa bene cosa vuole. Ha un grande rispetto per la città di Napoli e per il Napoli, quindi se dovesse fare una scelta del genere, sicuramente la farà quando avrà deciso di lasciare Napoli e non prima”.