Milanello Live: Pioli oggi assente all’allenamento, era a Roma

Secondo giorno di allenamento questo pomeriggio a Milanello, nella settimana che vedrà il Milan affrontare il Napoli sabato 23 novembre alle 18.00 a San Siro. Gruppo ancora a ranghi ridotti per la sessione odierna al quale ha assistito il direttore sportivo Frederic Massara. Assente Mister Pioli, a Roma per la riunione con gli arbitri: il vice Giacomo Murelli ha diretto l’allenamento.

Attivazione muscolare in palestra per poi uscire sul centrale di Milanello dove il gruppo ha iniziato un lavoro tecnico-atletico con una serie di esercitazioni: passaggi da controllo orientato abbinati a una serie di allunghi verso la postazione seguente, poi esercizi sul possesso palla con la squadra suddivisa in tre gruppi.

Nel frattempo i portieri hanno svolto lavoro specifico agli ordini del preparatore Luigi Turci. Ancora esercitazioni tecniche prima di effettuare la consueta partitella su campo ridotto che ha chiuso il lavoro del pomeriggio. Il programma di domani, mercoledì 20 novembre, prevede un allenamento al pomeriggio: ritrovo a Milanello per pranzo.

Fonte: acmilan.com