Sportmediaset – Raiola a Casa Milan: sul tavolo tre giocatori

Iniziano gli incontri tra il Milan e Mino Raiola per discutere di alcuni calciatori. In particolare Gigio Donnarumma, Jesus Suso e Zlatan Ibrahimovic.

Mino Raiola oggi ha incontrato la dirigenza rossonera a Casa Milan. Il giornalista Claudio Raimondi di Sportmediaset rivela che il noto agente si è recato presso la sede di via Aldo Rossi per affrontare temi importanti.

Sul tavolo il rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma, la procura di Jesus Suso e anche il possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Questi gli argomenti principali del confronto da Raiola e la società. Senza dimenticare che c’è anche un Giacomo Bonaventura in scadenza a giugno 2020.

Calciomercato Milan, Raiola a colloquio con il club

Nelle prossime ore e nei prossimi giorni possono esserci interessanti sviluppi sul calciomercato del Milan. In ballo ci sono più situazioni e con il noto agente è necessario trattare per raggiungere degli accordi.

Donnarumma ha un contratto che scade a giugno 2021, quindi un’intesa è necessaria entro pochi mesi per evitare di doverlo cedere nella prossima estate. La plusvalenza sarebbe comunque importante per il bilancio, però ad un anno dalla scadenza difficilmente si riesce ad ottenere eventualmente una cifra che rappresenti il pieno valore di un talento.

Suso ha recentemente lasciato Alessandro Lucci e ha deciso di affidarsi a Raiola, che con il Milan vuole parlare del suo futuro. Un rinnovo appare complicato, considerando che il rendimento dello spagnolo non è brillante finora. Da non escludere una cessione, almeno nell’estate 2020 se non già a gennaio.

Infine Ibrahimovic, che si libererà dai Los Angeles Galaxy e può essere ingaggiato a parametro zero. Il 38enne attaccante svedese è un sogno per numerosi tifosi rossoneri. Sulle sue tracce anche Napoli, Bologna e squadre estere. Il futuro di Zlatan si dovrebbe decidere entro metà dicembre.

