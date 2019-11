Mihajlovic, terzo ciclo di cure finito: ha lasciato l’ospedale

Buona notizia da Bologna, dove Sinisa Mihajlovic oggi ha lasciato l’Ospedale Sant’Orsola dopo aver completato il terzo ciclo di cure. L’allenatore serbo sta lottando per sconfiggere la leucemia e vuole vincere questa complicata partita.

La moglie Arianna tramite il proprio profilo ufficiale Instagram ha pubblicato una foto che la ritrae assieme al marito all’uscita dalla struttura ospedaliera. Ha aggiunto anche il seguente messaggio: «Più bella cosa non c’è. Back home». Lei sorridente e lui con lo sguardo del guerriero che non si arrende mai.

Tutto il mondo del calcio si è stretto attorno a Mihajlovic e alla famiglia appena il tecnico del Bologna ha annunciato di essere malato. Nonostante le cure delicate che sta affrontando, in alcune partite di campionato è andato anche in panchina ricevendo grande affetto pure dalle tifoserie avversarie.

Non ci sono ancora delle notizie ufficiali su come stiano andando le cose, però il volto sereno di Mihajlovic e della moglie Arianna fa ben sperare. Tutti vogliono che Sinisa guarisca, non perché sia semplicemente un buon allenatore ma per il grande uomo che è. L’aspetto sportivo è in secondo piano rispetto a quello umano, ovviamente. Forza mister, vinci anche questa partita!