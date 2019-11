Gazzetta – Brescia, caso Balotelli: oggi è stato cacciato dall’allenamento

Il ritorno al Brescia doveva servire a Mario Balotelli per dimostrare di essere maturato e di meritare la Nazionale. Tuttavia, per adesso le cose non stanno andando per il meglio. L’attaccante, autore di 2 gol in 7 presenze, non sta dando il contributo sperato.

Oggi pomeriggio è stato anche protagonista di un episodio negativo in allenamento. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’allenatore Fabio Grosso lo ha prima rimproverato per la svogliatezza nel lavorare e poi lo ha direttamente cacciato dalla seduta. Balotelli è andato nello spogliatoio e successivamente ha lasciato il centro sportivo di Torbole Casaglia con la propria automobile, mentre i compagni si stavano ancora allenando.

Il Brescia, per bocca del nuovo addetto stampa Matteo Cavazzuti, ha fornito la seguente versione dell’accaduto: «Balotelli è stato sostituito da Grosso durante le prove tattiche della partitella e ha raggiunto anzitempo gli spogliatoi». Però non ha spiegato perché l’attaccante ha lasciato anticipatamente il centro sportivo.

In un momento così delicato per la squadra lombarda, proprio non ci volevano queste tensioni. L’ex centravanti di Inter e Milan dovrebbe essere un valore aggiunto, ma rischia invece di diventare un elemento destabilizzante per lo spogliatoio.

