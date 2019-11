Ag. Rodriguez: “Incontro con il Milan? Confermato reciproco rispetto”

Dopo l’incontro con il Milan in sede, arrivano le dichiarazioni di Gianluca Di Domenico, agente di Ricardo Rodriguez.

Oggi Gianluca Di Domenico, agente di Ricardo Rodriguez, è stato a Casa Milan per discutere del futuro del terzino svizzero. Dopo lo sfogo via social nei giorni scorsi contro gli insulti al suo assistito, oggi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Marte.

Subito un breve resoconto di quanto discusso oggi in via Aldo Rossi con i dirigenti del Milan: “C’è stato un confronto con la società, ma giusto una chiacchierata in cui abbiamo confermato reciproco rispetto”.

Poi gli elogi alla dirigenza rossonera: “In casa Milan tira una buona aria, in società ci sono 3 grandi professionisti che capiscono di calcio“. Il riferimento probabilmente è a Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara. Poi aggiunge: “Credo che questa dirigenza abbia solo bisogno di tempo per lavorare perchè sa esattamente di cosa ha bisogno la squadra e sono sicuro che il Milan tornerà grande“.

Un incontro che – da quanto emerge da queste dichiarazioni – pare si sia concluso più che positivamente per l’agente. Rodriguez ha un contratto con il Milan fino al giugno 2021, e da tempo si parla di un suo possibile addio. Vedremo se dopo questa “chiacchierata” in cui è stato “confermato reciproco rispetto”, si sono poste le basi per un rinnovo di contratto.