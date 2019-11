Milan, Conti: “Certo di tornare ai miei livelli. Sogno la Nazionale”

Andrea Conti cerca continuità dopo la prova offerta a Torino contro la Juventus. Il terzino del Milan ambisce anche a guadagnarsi un posto in Nazionale in futuro.

Andrea Conti contro la Juventus è stato autore di una buona prestazione e sabato contro il Napoli dovrebbe essere confermato titolare. Un’altra prova convincente lo aiuterebbe a prendersi il posto a discapito di Davide Calabria.

Sulla fascia destra difensiva il Milan ha avuto non pochi problemi in questa stagione. Si pensava di essere ben coperti, ma entrambi i terzini hanno deluso finora. Solamente a Torino c’è stata finalmente una performance positiva dell’ex Atalanta e ora si spera che riesca ad avere continuità. Comunque per il calciomercato di gennaio 2020 un innesto nel ruolo non è escluso.

News Milan, Conti sul presente e il futuro

Conti oggi ha rilasciato un’intervista a Sky Sport e ha avuto modo di parlare della situazione attuale sua e della squadra: “Sono stati anni difficili, anche l’ultimo periodo non è stato semplice, ma ero sicuro di poter tornare ai miei livelli. Mi sento sempre meglio e spero di continuare così. Spero anche che il Milan possa tornare a fare bene”.

Il numero 12 del Milan ha passato le prime due stagioni rossonere più in infermeria che in campo a causa degli infortuni. Adesso sembra stare meglio e le condizioni stanno migliorando: “Si dice che ciò che non uccide, fortifica. Mi sento più forte mentalmente forse meno fisicamente, ma con la testa giusta puoi sopperire a tutto”.

Conti spera di avere un rendimento così positivo da riuscire a conquistarsi la convocazione in Nazionale più avanti: “È un obiettivo e ci spero, ma tutto passa dalle prestazioni con il Milan. Se non succederà tiferò dalla televisione i miei compagni”.