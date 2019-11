Verso Milan-Napoli: primo allenamento al completo a Milanello

Oggi allenamento a Milanello con la squadra al completo per la prima volta questa settimana: rientrati tutti i Nazionali. A soli due giorni da Milan-Napoli.

Prosegue l’avvicinamento a Milan-Napoli di sabato pomeriggio. Domani è già giorno di vigilia, con Stefano Pioli che parlerà in conferenza stampa alle ore 14:30.

Intanto oggi a Milanello si è svolto il primo allenamento al completo per i rossoneri. Tutti i 12 calciatori sono tornati dagli impegni con le rispettive Nazionali. I colleghi di acmilan.com hanno pubblicato il report dettagliato della seduta d’allenamento svolta oggi al centro sportivo di Carnago.

La squadra si è ritrovata per colazione prima di scendere in campo in preparazione del prossimo incontro di campionato che vedrà il Milan opposto al Napoli a San Siro sabato 23 novembre alle 18:00.

Milanello Live: esercitazioni tecniche, tattica e partitella

Attivazione muscolare in palestra per iniziare, prima di uscire sul campo centrale a concludere il riscaldamento con una serie di esercitazioni atletiche eseguite tra gli ostacoli bassi e le sagome.

Terminata la prima parte, spazio al pallone con una serie di torelli a tema seguiti da alcune esercitazioni tecniche. Nel frattempo i portieri hanno proseguito nel lavoro specifico agli ordini del preparatore Luigi Turci. Prima di concludere con la consueta partitella su campo ridotto, spazio alla fase tattica.

Il programma di domani, venerdì 22 novembre, prevede la conferenza stampa di mister Pioli alle 14:30. Allenamento di rifinitura nel pomeriggio: squadra pronta alle ore 17:00.

