Suso: “Voglio giocare la Champions League. Il Milan deve tornarci”

Un breve estratto dell’intervita di Jesus Suso a Sky Sport nella quale parla di Champions League e dell’idolo Ricardo Kakà.

Jesus Suso è stato celebrato negli ultimi giorni dai social per la risposta al politico e “tifoso” del Milan Matteo Salvini che gli aveva fatto gli auguri su Instagram in maniera piuttosto polemica. Altrettanto polemica, e pungente, la risposta dello spagnolo.

Suso oggi ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, la quale verrà mandata in onda integralmente domattina. Ma ecco alcuni estratti. Anzitutto sul fatto che non ha mai giocato in Champions League: “È un sogno, ho 25 anni e ancora non ci ho giocato. Tutti i calciatori forti giocano la Champions, una società come il Milan deve tornarci. E’ una cosa che mi piacerebbe tanto”.

Sull’idolo Ricardo Kakà, ex Milan e Pallone d’Oro nel 2007: “Mi piaceva tutto di lui, lo stile, la classe, ho visto la partita col Manchester, faceva tutto lui, incredibile”.