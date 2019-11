Calciomercato Milan, Giroud alternativa a Ibrahimovic. Idea Aranguiz – VIDEO

Il Milan ha intavolato una trattativa con Mino Raiola per riportare Zlatan Ibrahimovic in rossonero, ma l’affare non è facile. Serve trovare l’accordo sulla durata del contratto e soprattutto sull’ingaggio. Il club valuta anche delle alternative. Una di queste è Olivier Giroud, il cui contratto con il Chelsea scade a giugno 2020. Avviati i primi contatti, ma l’Inter è in pole position sul francese. Invece per il centrocampo del Milan spunta il nome di Charles Aranguiz, 30enne cileno in forza al Bayer Leverkusen e anche lui con un contratto in scadenza a fine stagione. Sulle sue tracce c’è pure il PSG.

Sportmediaset – Milan, la prima offerta non convince Ibrahimovic: le cifre