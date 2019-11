Sky – Verso Milan-Napoli: gioca Bonaventura, Rebic in panchina

Stefano Pioli sembra aver preso una decisione sul sostituto di Hakan Calhanoglu, squalificato per Milan-Napoli. L’allenamento di rifinitura è previsto per il pomeriggio, però trapela già la scelta del mister.

Sky Sport poco fa ha fatto sapere che sarà Giacomo Bonaventura a completare il tridente d’attacco con Jesus Suso e Krzysztof Piatek. L’ex Atalanta ha vinto il ballottaggio con Ante Rebic, che rischia di continuare a non avere nessuna occasione da titolare.

Jack durante la pausa nazionali si è allenato intensamente per raggiungere una condizione fisica migliore. Gli infortuni sono superati, ma il suo stato di forma finora non ha mai raggiunto il 100% in questa stagione. Se effettivamente Pioli lo manderà in campo domani, dovrà dimostrare di essere pienamente in grado di reggere il ritmo partita e di poter incidere

Nel pomeriggio si attendono conferme sul fatto che Bonaventura abbia avuto la meglio su Rebic. Il croato spera ancora di avere delle chance per Milan-Napoli, ma Sky indica nel compagno il prescelto dell’allenatore. In ogni caso, dovrà farsi trovare pronto anche se dovesse subentrare a partita in corso. Finora le sue apparizioni non hanno mai convinto.

Milan-Napoli, probabile formazione rossonera: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Krunic (Kessie), Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Bonaventura (Rebic).

Sportmediaset – Milan, la prima offerta non convince Ibrahimovic: le cifre