Puma ricopre di milioni il Borussia Dortmund: staccato il Milan

Nuovo ricco contratto per il Borussia Dortmund, che ha rinnovato la partnership con lo sponsor tecnico Puma. Lo stesso del Milan, che ha meno ricavi però.

Borussia Dortmund e Puma hanno trovato un accordo per il rinnovo del contratto di sponsorizzazione tecnica. La nuova scadenza è fissata al 30 giugno 2028. La collaborazione tra le parti va avanti da sette anni e proseguirà ancora a lungo.

Ovviamente la nuova intesa raggiunta prevede un aumento dei ricavi per il club tedesco. La somma complessiva prevista contrattualmente è di ben 250 milioni di euro: 30 milioni all’anno, in deciso aumento rispetto ai circa 10 percepiti attualmente. Sono fonti autorevoli come Bild e Kicker a rivelare queste cifre.

Puma è sponsor tecnico di diversi club calcistici, tra questi c’è anche il Milan. Dall’estate 2018 non hanno più il materiale Adidas, bensì quello di un altro marchio tedesco prestigioso. L’accordo non è particolarmente redditizio, se pensiamo che nel bilancio 2018/2019 risultano 10,9 milio di ricavi. Sono previsti dei bonus, ma questi scattano solamente al raggiungimento di determinati obiettivi.

Il Borussia Dortmund con 30 milioni annui stacca nettamente il Milan, assente da troppi anni dalla Champions e costretto anche ad accettare l’esclusione dall’Europa League per la stagione 2019/2020 nonostante il quinto posto raggiunto in campionato. Invece il la società tedesca è sempre nelle prime posizioni in Bundesliga e partecipa alla massima competizione UEFA per club.

