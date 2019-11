Bonaventura torna all’antico: titolare nel tridente d’attacco

Il centrocampista Giacomo Bonaventura, probabile titolare stasera contro il Napoli, torna in un ruolo che anni fa gli ha portato molto bene.

Stasera, secondo i ben informati, sarà la grande occasione di Giacomo Bonaventura di mettersi finalmente in mostra dopo mesi di attesa e calvario.

Il centrocampista del Milan è rimasto fermo per quasi tutto l’anno solare, per colpa della delicata operazione alla cartilagine del ginocchio effettuata a novembre 2018. E’ rientrato in estate, ma ha dovuto gradualmente recuperare ritmo e forma prima di potersi dichiarare a disposizione.

Bonaventura stasera contro il Napoli dovrebbe giocare dal 1′ minuto: sarà titolare come ala sinistra nel tridente d’attacco, completato da Piatek e Suso.

Una sorta di ritorno alle origini per il numero 5 del Milan, che proprio nella sua prima stagione in rossonero, appena acquistato dall’Atalanta, trovò spazio e continuità da esterno sinistro d’attacco.

Era il 2014-2015 e Pippo Inzaghi lo schierò spesso in quella posizione che, a livello di numeri e prestazioni, lo fece diventare un intoccabile del Milan. In campionato Bonaventura si esibì con 33 presenze e 7 reti, un bottino encomiabile che lo portò anche ad indossare la maglia della Nazionale maggiore.

Era un calciatore nel pieno della forma e ricco di entusiasmo, tra i pochi a salvarsi in quel Milan dallo scarso rendimento generale. Oggi Jack deve dimostrare di essere tornato a buoni livelli: basterà la sua verve e l’attaccamento alla maglia rossonera per fare bella figura contro il Napoli?

