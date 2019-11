Video con gol e highlights di Milan-Napoli, finita 1-1 oggi a San Siro. Lozano sblocca, pareggia Bonaventura con un bolide. Ecco la sintesi della partita.

Il Milan ancora non riesce a vincere. Stefano Pioli, giunto alla quinta partita alla guida dei rossoneri, è fermo ad un solo successo contro la SPAL. Oggi è arrivato un altro pareggio, che quanto meno mette fine alla striscia di due sconfitte consecutive contro Lazio e Juventus.

Giacomo Bonaventura ha salvato il Diavolo con un gol bellissimo: un bolide dal limite dell’area di rigore che non dà scampo ad Alex Meret. Un ritorno bellissimo quello di Jack: erano 412 giorni che non segnava in Serie A. Questa rete potrebbe aiutarlo a ritrovare la condizione migliore per dare una mano concreta a questa squadra, nettamente in difficoltà. Male ancora Piatek, così come Kessie, entrato in maniera pessima in partita nel secondo tempo per l’infortunio di Rebic. La rete di Bonaventura è in risposta a quella di Lozano, che aveva sbloccato il risultato in favore dei partenopei.

Nel secondo tempo il Napoli ha avuto in mano il pallino del gioco ma senza riuscire a fare gol. Qualche occasione importante c’è stata, soprattutto una ad Insigne che però ha stretto troppo il destro. Molto male la squadra rossonera in fase di impostazione: ancora una volta tanti palloni persi, per fortuna non ne hanno approfittato i partenoei. Un pareggio, quello di San Siro, che non serve al Milan per questioni di classifica. Potrebbe dare un po’ di morale all’ambiente ma serve a poco. Bisogna dare una svolta a questa stagione.

