Milan, Massara: “Ibrahimovic suggestione. Rinnovo Donnarumma? Siamo sereni”

Frederic Massara torna a parlare. Nel pre-partita è stato intervistato dai colleghi di Sky Sport. Il direttore sportivo ha toccato diversi argomenti, soprattutto tra squadra e calciomercato.

Anzitutto sul momento della squadra che arriva alla sfida contro il Napoli: “Vigilia concentrata, ci rendiamo conto dell’importanza. Momento delicato, la classifica non ci piace. Vogliamo fare grande prestazione e portare a casa risultato positivo”.

Inevitabile una domanda su Zlatan Ibrahimovic: “Il problema dell’attacco si risolve lavorando. Ibra è un grande campione, ha fatto la storia del Milan in passato… è evidente che diventi una suggestione irresistibile. Ma al momento rimane tale. E’ solo una suggestione. Adesso ci concentriamoci per ritornare ai nostri livelli. Poi ne parleremo con l’allenatore e vedremo il da farsi”.

Sull’investimento per Ante Rebic, arrivato in prestito dall’Eintracht al posto di André Silva: “E’ arrivato l’ultimo giorno di mercato. Ha fatto fatica a inserirsi, oggi è penalizzato dalle scelte. Ci sono altre scelte per equilibrio tattico, al di là del singolo calciatore”.

Sulla tenuta mentale della squadra: “I ragazzi lavorano. Serve più attenzione, applicarsi di più per migliorare questo difetto. Può essere un difetto di gioventù. Nei momenti topici siamo stati impreparati”.

Infine sul futuro di Gianluigi Donnarumma relativamente al rinnovo di contratto: “Gigio è sereno, è importantissimo. Ha giocato ad alti livelli, è concentrato sulla squadra. Siamo tranquilli e non ci preoccupiamo”.