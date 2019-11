Suso infortunato, salta Milan-Napoli: scelto il sostituto

News Milan: problema in fase di riscaldamento per Jesus Suso. Lo spagnolo non ce la fa. Giocherà Ante Rebic dal primo minuto contro il Napoli.

Infortunio per Jesus Suso nel corso del riscaldamento pre Milan-Napoli. Lo spagnolo non ce la fa, problemi intestinali per lui. Al suo posto giocherà Ante Rebic dal primo minuto.

La notizia dell’ultim’ora che cambia i piani di Stefano Pioli. Il modulo dovrebbe rimanere lo stesso, con il croato che dovrebbe gocare largo nei tre davanti. Da non escludere uno scambio di ruolo con Giacomo Bonaventura.

Il Milan oltre ai numerosi infortuni e i due squalificati Bennacer e Calhanoglu, dovrà fare a meno anche di Suso. Tra l’altro il sostituto naturale, Samuel Castillejo, non è stato nemmeno convocato.

