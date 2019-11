Milan Femminile, Salvatori Rinaldi: “Sto gestendo una fascite plantare”

Milan Femminile, piccolo intoppo per Deborah Salvatori Rinaldi. L’attaccante rossonera, via Instagram, ha postato un messaggio in cui ha spiegato di essere alle prese con una fascite plantare.

A spiegarlo è la stessa atleta attraverso il proprio account Instagram: “Mi state scrivendo in tantissimi per chiedere delle mie condizioni. Vi ringrazio tutti. Non ho subito un infortunio nella partita contro il Sassuolo ma al momento sto gestendo una fascite plantare… e dopo queste battaglie è meglio tener in scarico il piede con le stampelle”.

La 28enne abruzzese, autrice di tre reti di un assist in questo inizio, è stata anche premiata dalla C.t. azzurra Milena Bartolini, la quale l’ha convocata per i prossimi due impegno della nazionale.

Diavolo che intanto continua la sua marcia vincente: dopo il pareggio contro la Juventus campione in carica, ieri le rossonere si sono imposte per 1-0 contro il Sassuolo e restano salde al secondo posto a -2 dalle bianconere. Il prossimo impegno è in trasferta contro la Florentia al centro classifica.

