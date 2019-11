Milan, zona Champions League un miraggio: -11 dalla Roma

Si allontana sempre di più la zona Champions League per il Milan, obiettivo fissato ad inizio stagione. La Roma, quarta, dista 11 punti dai rossoneri.

Il Milan sta provando a rialzare la testa, ieri contro il Napoli un punto che serve a poco ma che arriva dopo una prestazione più o meno decente. C’è l’impressione che con un attaccante più cattivo sarebbe arrivata una vittoria.

Quindi qualcosa di positivo, centravanti escluso, si è vista. Ma il punto conquistato ieri, contro comunque una squadra più forte e tecnica dei rossoneri, sposta poco o nulla la classifica. Anzi, dopo i risultati delle 15 la zona Champions League si allontana ancor di più.

La Lazio ingrana la quinta vittoria consecutiva in casa del Sassuolo con un gol nel finale (è la squadra che segna di più nella ripresa). La Roma in scioltezza contro un Brescia che vola verso la Serie B senza batter ciglio. Cade invece la Fiorentina, anche in casa dell’Hellas Verona.

La Roma di Fonseca è al quarto posto in classifica, in attesa del Cagliari. Giallorossi a quota 25 punti, contro i miseri 14 conquistati sin qui dal Milan dopo 13 giornate. Un -11 pauroso accumulato dopo così poche partite.

Lontana anche la zona Europa League, attualmente occupata da Cagliari e Atalanta rispettivamente a 24 e 22 punti, con i sardi che hanno una partita in meno. Di seguito la foto della classifica:

PIÙ NERO CHE ROSSO – Piatek, porto d’armi scaduto!