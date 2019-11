Sportmediaset – Ibrahimovic, insidia Flamengo per il Milan

Zlatan Ibrahimovic deve ancora decidere il proprio futuro. Niente Hammarby e Milan ancora in corsa, ma il Flamengo è in pressing sul 38enne attaccante.

Zlatan Ibrahimovic non tornerà a giocare in Svezia. Nonostante l’indizio di stamattina sul possibile trasferimento all’Hammarby, in realtà il 38enne attaccante non sta valutando l’ipotesi di giocare nell’Allsvenskan.

I contatti con il club svedese esistono, ma riguardano altre questioni. Infatti, sembra che lui possa diventare un azionista e avere rapporti pure di natura commerciale con l’Hammarby. Lì potrebbe andare a giocare i suoi figli, stando a quanto riportato oggi da Sportmediaset.

Calciomercato Milan, pressing del Flamengo su Ibrahimovic

Il Milan non deve preoccuparsi della squadra svedese, ma su Ibrahimovic c’è il forte interesse da parte del Flamengo. Dopo la vittoria della Copa Libertadores e del Brasileirao, il club di Rio de Janeiro vuole disputare un Mondiale per Club da protagonista a dicembre. E sogna di riuscire a mettere sotto contratto Zlatan.

I dirigenti rubronegri si sono mossi con Mino Raiola e sperano di riuscire ad assicurarsi l’ormai ex capitano dei Los Angeles Galaxy. Una decisione finale sul futuro dovrebbe essere presa entro inizio dicembre. Ibrahimovic ha più offerte e sta valutando.

Sportmediaset dà il Milan come prima opzione del calciatore. L’offerta è quella emersa negli ultimi giorni: contratto di 18 mesi a 6 milioni di euro totali. Una cifra che non ha subito convinto né lui né Raiola, però da parte della società rossonera c’è il desiderio di riabbracciare Zlatan dopo il sofferto addio dell’estate 2012. Tanti tifosi sperano nel suo ritorno per risollevare una stagione finora deludente. Preoccupa anche la scarsa vena realizzativa di Krzysztof Piatek, non più il goleador quasi infallibile di un anno fa.

