Milan, offerto Miranchuk della Lokomotiv Mosca: le ultime

Il talento russo Aleksey Miranchuk è stato proposto al Milan, che per ora non ha avviato trattative. Il giocatore piace pure alla Juventus e non solo.

Aleksey Miranchuk è tra i giocatori russi più chiacchierati del momento. Il suo buon rendimento nella Lokomotiv Mosca sta attirando l’attenzione di club europei importanti.

In queste settimane si è parlato a lungo di un interesse forte della Juventus. Secondo alcune indiscrezioni, poi smentite, la società bianconera avrebbe persino bloccato il centrocampista classe 1995. A gennaio può essere uno dei calciatori destinati a cambiare squadra, se arriverà la giusta offerta al suo club di appartenenza.

Calciomercato Milan, proposto Miranchuk della Lokomotiv Mosca

Oggi La Gazzetta dello Sport rivela che Miranchuk è stato offerto anche al Milan. Il quotidiano sportivo nazionale spiega che non si tratta del tipo di centrocampista che servirebbe alla squadra di Stefano Pioli. Al momento non risulta nessuna trattativa per il suo trasferimento in maglia rossonera.

Il 24enne russo ha impressionato nelle due sfide di Champions League contro la Juventus, segnando un gol sia all’andata che al ritorno. In totale sono 8 le reti segnate nelle 17 presenze stagionali, impreziosite pure da 7 assist. È un calciatore in crescita e sicuramente motivato a mettersi alla prova in un campionato più impegnativo della Premier Liga.

Miranchuk nella Lokomotiv Mosca viene impiegato sia da esterno offensivo che da trequartista. È mancino, dotato tecnicamente e in possesso di una buona visione di gioco. In squadra gioca con il gemello Anton, altro profilo interessante che occupa le sue stesse posizioni ma che è destro di piede.

Per poter trattare l’acquisto del cartellino di Aleksey serve mettere sul tavolo almeno 20 milioni di euro. Questo è il prezzo che trapela dalle ultime indiscrezioni di calciomercato. Certamente questo ragazzo ha del potenziale per riuscire ad imporsi a livelli più importanti di quelli del campionato russo. In Champions League ha già mostrato qualcosa e sarà tra gli osservati speciali delle ultime partite della fase a gironi.

Difficile dire se il Milan si farà avanti concretamente. Il club rossonero per poter investire ha bisogno di effettuare cessioni. Miranchuk può tornare utile come esterno destro offensivo più che come trequartista. Oggi è presto per fare previsioni esatte sulle mosse della dirigenza.